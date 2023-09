CNRS – Micro-conférence : Patrimoine en danger CNRS Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

CNRS – Micro-conférence : Patrimoine en danger Samedi 16 septembre, 14h00 CNRS Sur inscription

Les sites archéologiques menacés, un patrimoine à protéger.

Plongez au cœur des plus emblématiques vestiges du passé et découvrez les acquis récents de la recherche en matière de patrimoine ancien. Par la redécouverte de ces sites porteurs de la mémoire de l’humanité, les scientifiques nous alertent sur les menaces (déprédations, conflits armés, expositions aux agents atmosphériques …) qui pèsent sur leur préservation et sur la nécessité de les protéger pour les transmettre aux générations futures.

Durée de la conférence : 1h.

CNRS CNRS, Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

