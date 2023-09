Cet évènement est passé CNRS – Conférence-démo : À l’école des scribes de Babylone CNRS Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon CNRS – Conférence-démo : À l’école des scribes de Babylone CNRS Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. CNRS – Conférence-démo : À l’école des scribes de Babylone Samedi 16 septembre, 11h00 CNRS Sur inscrption L’écriture cunéiforme est la première écriture inventée dans l’histoire de l’humanité. Venez découvrir cette écriture et la civilisation mésopotamienne en participant à l’école des scribes, inspirée de celle de Babylone il y a 4 000 ans. Vous serez invités à écrire de petits textes en cunéiforme dans l’argile fraîche et à calculer comme les Babyloniens en base 60. Par Cécile Michel, Assyriologue au CNRS. Durée de la conférence : 1h15. CNRS CNRS, Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evenements-idf.preprod.lamp.cnrs.fr/11h-12h15-conference-demo-a-lecole-des-scribes-de-babylone-1800-av-j-c/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 07 54 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

Samedi 16 septembre 2023

