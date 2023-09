CNRS – Conférence : le grand électroaimant CNRS Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

CNRS – Conférence : le grand électroaimant Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 CNRS Sur inscription

Sur le campus Meudon-Bellevue du CNRS se trouve le premier grand instrument dédié à la recherche fondamentale en France et dans le monde : le grand Electro-aimant de l’Académie des Sciences, imaginé et conçu par le physicien Aimé Cotton. Venez découvrir le fonctionnement de cet instrument exceptionnel et les étapes de son histoire.

Par Hubert Pascard, physicien au CNRS. Durée de la conférence : entre 1h et 1h30.

