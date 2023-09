Le CNRS Fête la science à Meudon CNRS Campus Bellevue Meudon, 13 octobre 2023, Meudon.

Le CNRS Fête la science à Meudon 13 et 14 octobre CNRS Campus Bellevue Gratuit sur inscription

Embarquez pour les Échappées inattendues le vendredi 13 à partir de 18h30 et samedi 14 octobre 2023 toute la journée pour la Fête de la Science : des conférences et des rencontres avec des scientifiques, un événement gratuit ouvert à toutes et tous au CNRS à Meudon.

Les Échappées inattendues offrent un accès privilégié à la démarche scientifique, hors des laboratoires et au plus proche du travail des scientifiques. Elles n’oublient aucun curieux !

Au milieu de 3 écrans, en compagnie d’une chercheuse ou d’un chercheur qui vous présente ses recherches, partez explorer les lunes de Jupiter et de Saturne, découvrir s’il y a de la vie sur Mars ou encore plonger au cœur de nos cellules, voyager entre risques et espoirs numériques ou découvrir comment la robotique est mise au service d’une meilleure compréhension du cerveau.

Basées sur l’interaction, les conférences démos combinent manipulations faites avec le public et explications des chercheurs et chercheuses, l’occasion de découvrir le futur de la construction grâce à l’impression 3D ou de devenir un avatar à son image, une expérience de réalité virtuelle facile et digne d’un rêve de super-héros.

« Quand le cerveau perd le pouvoir », trois éclairages complémentaires de 10 minutes chacun croisant des regards issus de différents domaines pour mieux comprendre les maladies neurodégénératives

