Découverte des métiers d'assistant dentaire et d'aide dentaire ainsi que leurs formations CNQAOS Bayonne, 23 octobre 2023

Devenez un acteur majeur dans le domaine de la santé : quels métiers, quelles formations ?

Avec un pré-requis de niveau 3 (diplômes du brevet des collèges, un CAP, ou un BEP) : devenez assistant dentaire en suivant une formation sur 18 mois à raison d’un jour de cours par semaine.

Si vous n’avez pas de diplôme, devenez aide dentaire en suivant une formation sur 12 mois à raison d’un jour de cours par semaine.

Ces formations vous sont proposées dans le cadre d'un contrat de profesionnalisation, vous êtes donc rémunérés à 100% du SMIC si vous avez plus de 26 ans et 90% du SMIC si vous avez moins de 26 ans.

CNQAOS : Organisme de formations d'assistant dentaire et d'aide dentaire

