du jeudi 26 août au jeudi 23 septembre à CNPC SPORT

Tu es passionné.e de sport et tu cherches une voie professionnelle en lien avec ta passion ? En 60 minutes, assiste simplement à une visioconférence et découvre le CNPC SPORT, l’Ecole Supérieure qui te permet d’intégrer les **enseignes et marques de spor**t en **ALTERNANCE** avec ses cursus de **BAC à BAC+5** ! **Rencontrons-nous en ligne !** **PROGRAMME** > Présentation de l’Ecole, de la filière de BAC à BAC+5 en initial, en alternance / apprentissage / professionnalisation. > Découverte du secteur du commerce et de l’industrie du sport, marché en plein essor et porteur d’emplois, des métiers et de notre large réseau d’entreprises du sport partenaires. > Echanges avec l’équipe pédagogique. Prépare ton avenir, dès maintenant ! **INSCRIS-TOI à une INFO COLLECTIVE EN LIGNE TOUS LES JEUDIS DE 16H à 17H !** CNPC SPORT, une école CCI PAU-BÉARN

Tous les jeudis de 16h à 17h en ligne sur TEAMS.

CNPC SPORT 2 avenue du stade d’eaux vives Bizanos Pyrénées-Atlantiques



2021-08-26T16:00:00 2021-08-26T17:00:00;2021-09-02T16:00:00 2021-09-02T17:00:00;2021-09-09T16:00:00 2021-09-09T17:00:00;2021-09-16T16:00:00 2021-09-16T17:00:00;2021-09-23T16:00:00 2021-09-23T17:00:00