Porspoder

Cngt de porspoder Porspoder, 23 juillet 2022, Porspoder.

2022-07-23 09:00:00 – 2022-08-06 21:00:00 Tennis club 19 rue du Lehou

Porspoder 29840 Tournoi de tennis ouvert à tous les licenciés.

Tournoi de tennis ouvert à tous les licenciés.

Le Circuit National des Grands Tournois regroupe les tournois français les plus importants et constitue la première marche du circuit international. kevintcporspoder@gmail.com +33 6 76 17 42 05 http://www.tennisclunporspoder.com/

Tennis club 19 rue du Lehou Porspoder

