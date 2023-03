AIDE À LA CRÉATION – FAIA Fiction – 3ème session CNC Paris Catégorie d’Évènement: Paris

AIDE À LA CRÉATION – FAIA Fiction – 3ème session CNC, 24 septembre 2023, Paris. AIDE À LA CRÉATION – FAIA Fiction – 3ème session Lundi 25 septembre, 00h00 CNC Dossiers administratif et artistique à établir, candidature dématérialisée. L’aide à la création divisée en trois sous-catégories en fiction : Un forfait concept visant à solidifier le concept du projet (sujet, arène-pour une série-, personnages point de vue, thématiques) ;

Un forfait écriture visant d’une part à distinguer la qualité du projet et le travail déjà accompli, et d’autre part à encourager son auteur à mener à bien et à retravailler le projet afin d’en aboutir à une version plus avancée. L’aide à l’écriture correspond à un stade de maturité du projet plus important qu’à l’aide au concept. Dates : dépôt jusqu’au lundi 25 septembre 2023 Pour qui ? : Les scénaristes déposants qui justifient des critères d’éligibilité (disponibles sur le site) Pour quels formats ? : unitaires, séries de 26’, 52’, mini séries, séries de format court, etc… à l’exclusion des courts métrages. Montant des forfaits : Aide au concept tous formats : 7 500 €

Aide à l’écriture pour les séries de formats courts et séries digitales : 15 000 €

Aide à l’écriture pour les séries de plus de 26’ par épisode : 30 000 €

CNC 291 boulevard Raspail 75675 Paris Cedex 14 Paris 75006

