AIDE À LA RÉECRITURE – FAIA Fiction – 2ème session CNC, 30 août 2023, Paris. AIDE À LA RÉECRITURE – FAIA Fiction – 2ème session Jeudi 31 août, 00h00 CNC Dossiers administratif et artistique à établir, candidature dématérialisée. Une aide à la réécriture visant à financer un retravail sur une version déjà avancée qui pose aux auteurs principaux un certain nombre de problèmes à régler avant sa présentation au marché. Ce forfait finance un travail collectif entre auteur(s) et collaborateur(s). Le concours obligatoire d’un collaborateur expérimenté en matière d’écriture (exemple : consultant scénario) doit permettre aux auteurs d’aboutir à une version retravaillée du projet. Le collaborateur n’est pas co-auteur et doit être désigné par l’auteur comme co-bénéficiaire de l’aide. Dates : clôture du dépôt le jeudi 31 Août 2023 Pour qui ? : Le(s) scénariste(s) et collaborateur(s) déposants qui justifier des critères d’éligibilité (disponibles sur le site) Pour quels formats ? : unitaires, séries de 26’, 52’, mini séries, séries de format court, etc… à l’exclusion des courts métrages. Montant des forfaits : Séries de tous format (hors format court) : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs principaux et 5 000 € minimum à répartir entre les collaborateurs à la réécriture.

Séries de formats courts (jusqu’à 10’) : 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs principaux et 2 500 € minimum à répartir entre les collaborateurs à la réécriture.

Unitaires (à partir de 60') : 12 500 € dont 8 500 € maximum pour les auteurs principaux et 4 000 € minimum à répartir entre les collaborateurs à la réécriture.

