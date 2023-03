AIDE À LA CO-ÉCRITURE DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES – FAIA Fiction – 2ème session CNC Paris Catégorie d’Évènement: Paris

AIDE À LA CO-ÉCRITURE DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES – FAIA Fiction – 2ème session CNC, 30 août 2023, Paris. AIDE À LA CO-ÉCRITURE DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES – FAIA Fiction – 2ème session Jeudi 31 août, 00h00 CNC Dossiers administratif et artistique à établir, candidature dématérialisée. L’aide à la co-écriture de coproductions internationales de séries (COCO-I) a pour objectif d’accompagner l’écriture de séries de fiction qui ont vocation à devenir de futures coproductions et qui repose sur une collaboration d’auteurs de nationalités différentes. Dates : Jeudi 31 Août 2023 Pour qui ? : Au moins deux auteurs doivent justifier d’une expérience ou d’une formation artistique et remplir un des critères d’éligibilité cité dans le dossier de demande. En tant qu’auteur, vous pouvez solliciter cette nouvelle aide avec au moins un co-auteur de nationalité différente. Les projets doivent présenter un aspect international dans leur contenu artistique. Cela veut dire que vous devez justifier que votre projet (de par ses personnages, son univers, ses enjeux narratifs, ses points de vue…) est pensé comme une coproduction organique. Pour quels formats ? : Les projets présentés sont des séries de fiction dont les épisodes ont une durée minimale de 26 minutes. Les unitaires et les séries de format court ne sont pas éligibles. Montant des forfaits : Il s’agit d’un forfait de 50 000 € destiné à financer l’écriture d’un pilote mais aussi du travail et de la collaboration entre auteurs pouvant résider dans des pays différents. CNC 291 boulevard Raspail 75675 Paris Cedex 14 Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 34 35 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/aide-a-l-innovation/aide-a-la-coecriture-de-coproductions-internationales–fonds-daide-a-linnovation-audiovisuelle_190798 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

