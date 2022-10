FAIA – Série et unitaire TV – 1er session (dépôt) CNC Paris Catégorie d’évènement: Paris

FAIA – Série et unitaire TV – 1er session (dépôt) 20 et 23 janvier 2023 CNC Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide à la création). Candidatures du 20 au 23 Janvier 2023 Le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (FAIA) est un dispositif qui s'adresse aux auteurs et aux producteurs pour accompagner toutes les étapes de création de leur projet, de l'écriture au développement, en amont d'une présentation au marché. Son objectif est de favoriser le renouvellement de la création audiovisuelle, de promouvoir la création originale, de diversifier les formats, les genres et les publics de la fiction et d'accompagner les professionnels émergents et confirmés. Le fonds innovation accompagne des séries de tous formats et des unitaires à destination de la télévision comme des services de médias audiovisuels à la demande, que leur ambition soit nationale ou internationale. Secteur : Audiovisuel

Phase d’intervention : Ecriture

Type de soutien : Fiction, Œuvre audiovisuelle

Type d’aide : Aide sélective

Demandeur : Auteur TÉLÉCHARGEMENT FAIA création fiction – dossier de demande – (DOC 960ko)

FAIA création fiction – Guide d’accompagnement (PDF 348ko)

FAIA création fiction – Notice de dépôt et mode d’emploi du serveur FTP (PDF 193ko)

FAIA creation fiction – FAQ (PDF 248ko)

Modalités de demande de report FAIA (PDF 117ko) Prochaines Commissions Agenda 2022 1ère session

Ouverture du dépôt: Vendredi 20 janvier 2023

Clôture du dépôt: lundi 23 janvier 2023 (23h59)

Réponses présélections: A partir du lundi 13 mars 2023

Réponses commission plénière: A partir du vendredi 14 avril 2023 2ème session

Ouverture du dépôt: Vendredi 21 avril 2023

Clôture du dépôt: lundi 24 avril 2023 (23h59)

Réponses présélections: A partir du lundi 5 juin 2023

Réponses commission plénière: A partir du vendredi 13 juillet 2023 3ème session

Ouverture du dépôt: Vendredi 22 septembre 2023

Clôture du dépôt: lundi 25 septembre 2023 (23h59)

Réponses présélections: A partir du lundi 13 novembre 2023

Réponses commission plénière: A partir du vendredi 15 décembre 2023

Lieu CNC Adresse 291 boulevard Raspail 75675 Paris Cedex 14 Paris 6e Arrondissement Ville Paris

