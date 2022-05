CNC – Fonds images de la diversité (session #2) CNC, 19 septembre 2022, Paris.

[**>> lien vers le site**](https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/ecriture-et-developpement/fonds-images-de-la-diversite_191484) Le Fonds Images de la diversité a pour objectif de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles, multimédia ou de jeux vidéo contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l’ensemble de la population française autour des valeurs de la République. **Secteur** : Cinéma – Audiovisuel – Court métrage – Création numérique – Jeu vidéo – Multi-sectoriel **Phase d’intervention** : Distribution, Développement, Ecriture, Edition, Production **Type de soutien** : Animation, Fiction, Diversité, Documentaire, Long métrage, Court métrage, Œuvre nouveaux médias, Spectacles vivants, Vidéo et VàD Type d’aide : **Demandeur** : Distributeur, Auteur, Editeur VàD, Editeur vidéo, Entreprises de création de jeu vidéo, Producteur ### **TÉLÉCHARGEMENT** – [Descriptif du Fonds Images de la diversité 2021](https://www.cnc.fr/documents/36995/148301/Descriptif+du+Fonds+Images+de+la+diversit%C3%A9+2021.pdf/749f0607-20d2-1c61-42e3-7419b34b2706?t=1628262636069) (PDF 366ko) – [Dossier appel à projets Images de la diversité 2022](https://www.cnc.fr/documents/36995/148301/Dossier+appel+%C3%A0+projets+Images+de+la+diversit%C3%A9+2022.rtf/cd16f1c1-8bc2-419a-9d74-2326ea147e52?t=1647944825398) (RTF 405ko) – [Commissions Images de la diversité – bilan 2010-2011-2012](https://www.cnc.fr/documents/36995/148301/Commissions+Images+de+la+diversit%C3%A9+-+bilan+2010-2011-2012.pdf/7231d276-eb38-f2fc-0336-22b56adc5a10?t=1532441582444) (PDF 1917ko) – [Formulaire de déclaration des mesures de prévention contre le harcèlement sexuel](https://www.cnc.fr/documents/36995/148301/Formulaire+de+d%C3%A9claration+des+mesures+de+pr%C3%A9vention+contre+le+harc%C3%A8lement+sexuel.docx/5c62380c-2495-8ef3-39a2-fd9624e52b20?t=1618490215968) (DOCX 23ko) ### **Descriptif** La Commission Images de la diversité a été mise en 2007 par le Centre national du cinéma et de l’image animée) et l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) afin de renforcer les actions publiques de promotion de l’image de la diversité de la société française. Elle est régie par le décret n°2012-582 du 25 avril 2012. En 2016, le Fonds Images de la diversité est réformé et inscrit au Règlement général des aides financières, notamment les articles 422-1 à 422-53. Le fonds est actuellement cofinancé par le CNC et l’ANCT (Agence nationale de la Cohésion des territoires) et a pour objectifs de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles, multimédia et jeux vidéo traitant de la diversité de la population et de l’égalité des chances. Il s’agit de contribuer à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes, d’écrire une histoire commune de l’ensemble de la population en favorisant l’émergence de nouvelles formes d’écritures et de nouveaux talents. ### **Objectifs** Le Fonds Images de la diversité a pour objectif de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles, multimédia ou de jeux vidéo contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l’ensemble de la population française autour des valeurs de la République, et favorisant l’émergence de nouvelles formes d’écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour répondre à ces objectifs, la commission images de la diversité soutient la création, la production et la diffusion d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles, multimédias et de jeux vidéo dont l’action se situe principalement en France et qui : – Représentent l’ensemble des populations immigrées, issues de l’immigration et ultramarines qui composent la société française, et notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; – Représentent les réalités actuelles, l’histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées ou issues de l’immigration, ainsi que des populations ultramarines et des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ; – Concourent à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée ; – Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l’histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville. [**[…] suite sur le site**](https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/ecriture-et-developpement/fonds-images-de-la-diversite_191484) ### **Prochaines Commissions** **1ER COLLÈGE : ÉCRITURE ET DÉVELOPPEMENT** Session #1: Date des dépôts : 21 et 22 mars Date des comités de présélection : 10 et 11 mai Date des commissions plénières : 8 et 9 juin Dates des retours : 14 juin Session #2: Date des dépôts : 19 et 20 septembre Date des comités de présélection : 8 et 9 novembre Date des commissions plénières : 6 et 7 décembre Dates des retours : 12 décembre **2ND COLLÈGE : PRODUCTION, DISTRIBUTION, ÉDITION VIDÉOGRAPHIQUE** Session #1: Date des dépôts : 5 et 6 janvier Date des comités de présélection : 8 et 9 mars Date des commissions plénières : 6 avril Dates des retours : 11 avril Session #2: Date des dépôts : 17 et 18 mai Date des comités de présélection : 6 et 7 juillet Date des commissions plénières : 12 septembre Dates des retours : 20 septembre

