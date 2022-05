CNC – aide à l’écriture (ou réécriture) LM – 1er collège – 2022 #4 (dépôt) CNC, 16 juin 2022, Paris.

[**>> Page de l’aide à l’écriture**](https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/scenario/soutien-au-scenario-aide-a-lecriture_191516) [**>> Page de l’aide à la réécriture**](https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/scenario/soutien-au-scenario-aide-a-la-reecriture_191508) ### **Soutien au scénario, aide à l’écriture ou à la réécriture.** Dans le cadre des aides sélectives à la production de films de long métrage, des subventions sont attribuées pour l’écriture ou la réécriture de scénarios. L’aide à l’écriture et l’aide à la réécriture sont des subventions distinctes. Leurs conditions d’attribution sont différentes. Ces aides sont accordées par le président du CNC après avis d’une commission composée d’un président, d’un vice-président et de 7 membres nommés pour un an. ### **ATTENTION** Dorénavant il n’y aura plus de dépôts physiques (exemplaires papier, DVD…). Merci d’effectuer les dépôts numériques, selon le jour de dépôt unique indiqué dans le calendrier, à l’adresse : [[scenario@cnc.fr](mailto:scenario@cnc.fr)](mailto:scenario@cnc.fr) Ce dépôt numérique comprend : – un seul document en PDF, avec le formulaire dûment rempli mais non signé et daté, – ainsi qu’à part, un PDF avec seulement le formulaire daté et signé Secteur : Cinéma Phase d’intervention : Ecriture / Réécriture Type de soutien : Long métrage Type d’aide : Demandeur : Réalisateur, Auteur **TÉLÉCHARGEMENT** Soutien au scénario – dossier de demande d’aide à: • [L’écriture](https://www.cnc.fr/documents/36995/151193/Soutien+au+sc%C3%A9nario+-+dossier+de+demande+d%27aide+%C3%A0+l%27%C3%A9criture.docx/1f7f8d92-9ed2-2dd0-c1b3-28591cefe2a7?t=1641481676781) (DOCX 80ko) • [La réécriture](https://www.cnc.fr/documents/36995/187363/Soutien+au+sc%C3%A9nario+-+dossier+de+demande+d%27aide+%C3%A0+la+r%C3%A9%C3%A9criture.docx/deca36ad-a582-039d-6211-04802dcda829?t=1641481699237) (DOCX 77ko) **Descriptif** L’aide à l’écriture est destinée à des projets en cours d’écriture présentés sous la forme d’un synopsis ou d’un traitement. Elle peut être sollicitée par un auteur ou un auteur/réalisateur. L’aide à la réécriture est destinée à des projets présentés sous la forme d’un scénario (continuité dialoguée) pour lesquels un travail complémentaire d’écriture est nécessaire. Elle peut être sollicitée soit par un auteur ou un auteur/réalisateur, soit par une société de production de films de long métrage. Dans les deux cas, la langue de tournage des projets proposés doit être intégralement ou principalement le français ou une langue régionale en usage en France. **Critères d’éligibilité** – L’aide à l’écriture peut être demandée par un auteur ou auteur/réalisateur – L’aide à la réécriture peut être demandée soit par un auteur ou auteur/réalisateur soit par une société de production de films de long métrage. Dans les deux cas, la langue de tournage des projets proposés doit être intégralement ou principalement le français ou une langue régionale en usage en France. ### **Prochaines Commissions** Le dépôt des dossiers a lieu de 9h à 17h (sans interruption) Uniquement aux dates indiquées ci-dessous Au bureau 614 (291 boulevard Raspail 75675 Paris Cedex 14). Les envois par la Poste doivent impérativement parvenir au CNC au plus tard le jour de dépôt. Merci de respecter les dates et les horaires de dépôt **1er Collège** • dépôt session 2022 #2 : Jeudi 3 Février 2022 • dépôt session 2022 #3 : Jeudi 7 Avril 2022 • dépôt session 2022 #4 : Jeudi 16 Juin 2022 • dépôt session 2022 #5 : Jeudi 22 Septembre 2022 • dépôt session 2023 #1 : Jeudi 17 Novembre 2022 **2ème Collège** • dépôt session 2022 #2 : Lundi 31 Janvier 2022 • dépôt session 2022 #3 : Lundi 4 Avril 2022 • dépôt session 2022 #4 : Lundi 13 Juin 2022 • dépôt session 2022 #5 : Lundi 19 Septembre 2022 • dépôt session 2023 #1 : Lundi 14 Novembre 2022

