Cnam- Intechmer (portes-ouvertes) Cherbourg-en-Cotentin, 20 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Cnam- Intechmer (portes-ouvertes) CNAM-INTECHMER Bourlevard de Collignon

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 17:00:00

Cherbourg-en-Cotentin Manche A l’occasion de ses 40 ans d’existence, Intechmer ouvre ses portes le samedi 20 novembre 2021, de 10h à 17h. Au cours de cette journée, venez découvrir Intechmer à travers de nombreuses animations dans le domaine des sciences de la mer, présentées par les enseignants-chercheurs et les étudiants. Cette journée de rencontres et d’échanges est ouverte aux personnes curieuses de découvrir ou redécouvrir l’école.

Pré-réservation obligatoire sur scolarite-intechmer@snam.fr ou au 02 33 88 73 33.

Pré-réservation obligatoire sur scolarite-intechmer@snam.fr ou au 02 33 88 73 33.

