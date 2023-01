Couple – Féminin/Masculin : aimer avec nos différences CNAFC Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Inscription en ligne nécessaire pour recevoir le lien de connexion

Visioconférence avec Edith, conseillère conjugal et familial, et Laurent Berlizot CNAFC 28 place saint Georges 75009 Paris Quartier Saint-Georges Paris 75009 Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-couples-2023 »}] La confédération nationale des AFC propose à tous les couples un cycle de conférence en ligne de 21h à 22 h : Aimer en vérité. Dates : 24 janvier : Comment surmonter les crises ?

30 mars : Féminin / Masculin : aimer avec nos différences

25 mai : Quelles ressources pour le couple ? Pour la deuxième visioconférence, Edith, conseillère conjugal et familial, et son mari Laurent Berlizot viendront nous parler de la force et des difficultés des différences dans le couple et les vivre au quotidien. Pour recevoir le lien de connexion de chaque conférence, l’inscription est nécessaire : https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-couples-2023

