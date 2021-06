Baule la corne des pâtures 45130 baule Baule, Loiret C’Nabum et J. Duval – De Val et de Mont la corne des pâtures 45130 baule Baule Catégories d’évènement: Baule

la corne des pâtures 45130 baule, le dimanche 27 juin à 11:00

**Dans le cadre de la semaine anniversaire des 20 ans des Carnutes.** Un chanteur et un conteur vous invitent à revisiter notre histoire ligérienne entre légendes et récits, entre farce et comédie humaine.

entrée libre, participation au chapeau

