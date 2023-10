Visite commentée du CN D CN D – Centre national de la danse Pantin, 13 octobre 2023, Pantin.

Le CN D s’inscrit dans des événements nationaux afin de faire découvrir la richesse architecturale de son bâtiment brutaliste inauguré en 1972.

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous. La 8e édition se déroule du 13 au 15 octobre 2023 et au CND une visite commentée sera proposée le vendredi 13 octobre à 15h.

Le Centre national de la danse est un établissement public à caractère industriel et commercial. Créé en 1998 à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication, il s'agit d'un lieu unique qui centralise l'ensemble des ressources au service de la danse.

La particularité et l’originalité du CN D est de réunir dans une même maison un spectre très large de l’activité professionnelle allant de la formation du danseur jusqu’à l’accompagnement artistique et logistique des carrières, tout en s’adressant au plus large public. Spectateurs, artistes, chercheurs, amateurs, professionnels, trouvent au CN D mille occasions d’éprouver que la création, la diffusion, la formation, la transmission d’un patrimoine peuvent être au cœur d’un projet ambitieux et ouvert grâce à la diversité des métiers qui s’y exercent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

© Thibaud Poirier