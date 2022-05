Cmr Party ! Saint-Vincent-de-Tyrosse, 18 juin 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Cmr Party ! voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-06-18 – 2022-06-18 voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

EUR À cette occasion, nous vous proposons des ateliers musicaux ouverts à tous :

– Chant parents-enfants 0/5 ans et 6 ans et +

– Sieste musicale

– Découverte percussions et danse brésilienne

Achat/vente de vinyles l’après-midi ! Passionné.e.s de vinyles ? Venez chiner des disques à Pôle Sud !

Vous souhaitez tenir un stand de vinyles ?

Nous vous proposons de tenir votre stand gratuitement dans le hall toute l’après-midi (contactez-nous au 05.58.41.46.68 pour réserver votre emplacement).

Et pour terminer la journée, un concert de notre chorale ON AIR + Dom & Danaé !

Événement entièrement GRATUIT et sur réservation !

Infos / renseignements

05.58.41.46.68

www.lescmr-landes.org

L’association des Centres Musicaux Ruraux des Landes (Cmr Landes) fête la musique !

+33 5 58 41 46 68

Cmr Landes

dernière mise à jour : 2022-05-18 par