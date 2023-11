Incroy’alpes CMR – La Fontaine de l’ours Auzet, 25 décembre 2023, Auzet.

Incroy’alpes 25 – 29 décembre CMR – La Fontaine de l’ours 550€ + 20€ de frais administratifs + 5€ de frais de cotisation

Pour ce séjour, nous te proposons de respirer un bon bol d’air frais et de vivre un séjour inoubliable, dans un smagnifique centre situé au milieu de la nature à Auzet !

Au cours de cette semaine, tu pourras découvrir la montagne en hiver et t’essayer à plusieurs activités sportives, en jouant : biathlon, luge, cani’rando dans la neige …

Pour cela, tu seras accompagné d’une équipe d’animateurs passionnés, qui sont plein d’imagination et de créativité. Cela fait déjà des semaines qu’ils préparent des veillées, qui te permettront de t’amuser et de te défouler avec les autres jeunes !

CMR – La Fontaine de l’ours Le gravas, 04140, AUZET Auzet 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://guzuasso.wordpress.com »}, {« type »: « email », « value »: « colo.guzu@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629962261 »}]

