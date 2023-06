Aventures musicales en nature CMR – La Fontaine de l’ours Auzet, 14 août 2023, Auzet.

Aventures musicales en nature 14 – 18 août CMR – La Fontaine de l’ours Tarif : 440 € (sans transport)

UNE COLO BASÉE SUR LES ENVIES ET LES PROJETS DES ENFANTS

Jeux de plein-air, bricolages et constructions

Rando-bivouac

Atelier de musique et d’écriture

Une colo courte et intense avec un projet autour de l’écriture ou de l’imaginaire. Les enfants choisissent un projet en début de semaine (inventer et illustrer une histoire, écrire une pièce de théâtre, jouer avec les mots … )

Il repartiront avec leur livre où leur réalisation.

On termine la semaine avec le spectacle des enfants. Les familles sont invités à découvrir leurs créations, mises en musique.

Et pendant la semaine oin part aussi bivouaquer au refuge du cubertin. Après une marche d’environ 1h, repas autour du feu et nuit à la belle étoile.

CMR – La Fontaine de l'ours Le gravas, 04140, AUZET Auzet 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T18:00:00+02:00

CMR – Fontaine de l’ours