La Colo musicale CMR – La Fontaine de l’ours Auzet, 16 juillet 2023, Auzet.

La Colo musicale 16 – 22 juillet CMR – La Fontaine de l’ours Tarif : 480 € (2h musique/j) ou 530 € (4h musique/j) -sans transport

LA COLO MUSICALE

PRATIQUE, PLAISIR, COHÉSION

La musique par la pratique collective.

Et en plus des ateliers musicaux, les enfants pourront profiter de la nature lors de jeux et de balades. Nous construirons un grand village de cabannes avec les enfants. Et pour les plus téméraires, on les teste en fin de semaine pour une nuit dans nos cabannes ou à la belle étoile !

Avec des jeux de plein-air, des balades et construction de cabanes.

2 formules :

initiation : ouvert aux non-musiciens – 2h de musique / jour (selon la pédagogie Orff)

Stage d’orchestre : à partir de la 3ème année de pratique instrumentale – 4h de musique / jour

éducation découverte de la nature

CMR – Fontaine de l’ours