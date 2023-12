Visite de sensibilisation de la villa Savoye CMN – Villa Savoye Poissy, 13 décembre 2023 13:00, Poissy.

Visite de sensibilisation de la villa Savoye Mercredi 13 décembre, 14h00 CMN – Villa Savoye Entrée libre sur inscription

Venez visite la villa Savoye our découvrir son parcours et préparer votre visite avant votre venue avec les publics que vous accompangez. A cette occasion, rencontrez l’équipe des publics de la Villa et échangez sur votre projet.

CMN – Villa Savoye 82 rue de villiers 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France https://www.villa-savoye.fr/visiter/groupes-du-champ-social [{« type »: « email », « value »: « reservations.villasavoye@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 62 29 18 »}] Le monument est une maison de villégiature des années 1930, située à deux pas de Paris. Commandée par Pierre et Eugénie Savoye à l’architecte avant-gardiste, Le Corbusier la villa Savoye demeure une icône du Mouvement Moderne, inscrite depuis 2016 au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T15:30:00+01:00

