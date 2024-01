Visite découverte de la Sainte-Chapelle CMN – Sainte Chapelle Paris, mardi 5 mars 2024.

Visite découverte de la Sainte-Chapelle Visite découverte pour les relais de la Sainte-Chapelle de Paris Mardi 5 mars, 14h00 CMN – Sainte Chapelle Entrée libre sur inscription

Début : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T16:00:00+01:00

Dans le cadre de la mission « Vivre ensemble », nous vous invitons le mardi 5 mars de 14h à 16h à une visite guidée inédite !

Réservée aux relais du champ social (bénévoles et professionnels des structures sociales), cette visite portera sur l’histoire fascinante de la Sainte-Chapelle et les actions éducatives et supports pédagogiques à votre disposition.

CMN – Sainte Chapelle 10 Bd du Palais, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Île-de-France https://www.sainte-chapelle.fr/visiter/groupes-du-champ-social [{« type »: « email », « value »: « maia.jardy@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.53.40.60.84 »}] Précieux vestige du palais royal de la Cité, la Sainte-Chapelle est édifiée au milieu du XIIIe siècle par Louis IX, futur Saint Louis, pour abriter les plus prestigieuses reliques de la Passion du Christ : la Couronne d’épines et le fragment de la Vraie Croix.

