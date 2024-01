Visite commentée du château de Rambouillet CMN – Domaine national de Rambouillet Rambouillet, vendredi 8 mars 2024.

Visite commentée du château de Rambouillet Visite commentée de l’appartement de Napoléon Ier, de l’appartement d’assemblée, des chambres protocolaires des années 1950, de la salle à manger du G6 et de la salle des marbres, suivie d’échanges. Vendredi 8 mars, 14h00 CMN – Domaine national de Rambouillet Entrée libre sur inscription

Le château de Rambouillet est l’unique château à avoir connu l’Ancien Régime, le Premier Empire et la présidence de la République.

Construit au XIVe siècle au cœur d’une forêt réputée pour son gibier abondant, le château est inscrit sur la liste des résidences présidentielles en 1895 par Félix Faure. Jusque dans les années 2000, il est le cadre d’évènements politiques majeurs, tels que le premier G6 organisé en 1975 par Valéry Giscard d’Estaing ou la visite de Nelson Mandela en 1996. Le château perd son statut de résidence présidentielle en 2018 lorsque l’Elysée confie sa gestion exclusive au Centre des monuments nationaux, qui en assurait déjà la cogestion depuis quelques années.

Ouvert à la visite depuis 2009, le château de Rambouillet vous ouvre les portes de l’intimité des personnalités les plus puissantes de notre Histoire !

