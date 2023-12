Visite découverte de l’exposition Rambouillet 1950 CMN – Domaine national de Rambouillet Rambouillet, 13 décembre 2023 09:30, Rambouillet.

Visite découverte de l’exposition Rambouillet 1950 Mercredi 13 décembre, 10h30 CMN – Domaine national de Rambouillet Entrée libre sur inscription (places limitées)

Visite commentée de l’exposition Rambouillet 1950, dans l’intimité du Président présentée en partenariat avec le Mobilier National, pour découvrir cette nouvelle installation et les espaces du château en vue de futures visites avec vos publics.

CMN – Domaine national de Rambouillet 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France https://www.chateau-rambouillet.fr/visiter/groupes-et-relais-du-champ-social [{« type »: « email », « value »: « chateaurambouillet-educatif@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.34.94.28.55 »}] Le château est pendant longtemps un des lieux de séjours favoris des princes, rois et présidents depuis près de six siècles. Son histoire récente le rend connu : en effet son occupation présidentielle vient juste de prendre fin !

2023-12-13T10:30:00+01:00 – 2023-12-13T11:30:00+01:00

