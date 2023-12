Les Jeudis des publics CMN – Arc de triomphe Paris, 14 décembre 2023 13:00, Paris.

Les jeudis des publics !

Préparez vos visites à l’Arc de triomphe ! Ce rendez-vous à destination des relais du champ social sera l’occasion de vous familiariser avec le monument, son accès et son histoire afin de revenir en autonomie avec vos groupes. Les équipes du monument vous présenteront également les thèmes des visites conférences et les ateliers réalisables au sein du monument et hors les murs. Cette rencontre sera aussi l’occasion de réfléchir ensemble à des projets spécifiques pour vos structures.

CMN – Arc de triomphe Pl. Charles de Gaulle, 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/visiter/groupes-du-champ-social [{« type »: « email », « value »: « service.educatifarc@monuments-nationaux.fr »}] L’Arc de triomphe de l’Étoile, dont la construction fut ordonnée par Napoléon Ier en 1806 en l’honneur des armées impériales, fut achevé sous le règne de Louis-Philippe en 1836. À travers son histoire, son architecture, ses inscriptions, ses sources d’inspiration et ses sculptures, il vous sera possible de comprendre la fonction symbolique de l’Arc.

S’il célèbre toujours le triomphe des armées françaises de la Révolution à nos jours, sa signification a toutefois évolué depuis le 19e siècle. Il occupe aujourd’hui une place de premier ordre dans la vie civique et civile. En 1920, l’inhumation du Soldat inconnu a fait de l’Arc de triomphe un haut de lieu de mémoire sous lequel la République se rassemble le 11 novembre et le 8 mai ou lors de la Fête Nationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T14:00:00+01:00 – 2023-12-14T16:00:00+01:00

