Welcome to Rennes CMI Rennes Rennes, 25 janvier 2024 17:00, Rennes.

Welcome to Rennes Jeudi 25 janvier 2024, 18h00 CMI Rennes Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants & doctorants internationaux des établissements membres du CMI Rennes

À propos de cet évènement

[English below]

Rendez-vous le jeudi 25 janvier 2024 pour une nouvelle édition de la soirée d’accueil des étudiants, doctorants & chercheurs internationaux à Rennes. Une soirée GRATUITE pour faire le plein d’infos, de bons plans et de cadeaux à la Cité Internationale !

Événement réservé aux étudiants & doctorants internationaux arrivés à Rennes au second semestre.

Au programme de la soirée (programme à confirmer)

18H : Ouverture des portes de la Cité Internationale > Accueil des participants

Infos pratiques avec les équipes du CMI Rennes > Présentation de l’association ESN Rennes > Présentation des partenaires par le CMI > Distribution du Pack d’accueil > Animation / quizz

19H30 : Cocktail de bienvenue dans le Hall de la Cité Internationale : Le CMI Rennes offre à tous les participants un cocktail de bienvenue. L’occasion de faire connaissance autour d’un verre dans une ambiance conviviale !

De 19H30 à 20H30 : Réservation des spectacles et excursions de l’Agenda Culturel, vente de cartes ESN

21H00 : Welcome Party by ESN Rennes (à confirmer)- Les fêtes de fin d’année sont terminées, et le deuxième semestre commence avec l’arrivée de nouveaux étudiants internationaux !Mais janvier c’est aussi la fin des examens. Venez célébrer la nouvelle année, la fin des partiels, . Soirée organisée par l’association ESN Rennes

Let’s meet on Thursday 26 January 2023 for a new edition of the welcome event for international students, PhD students & researchers in Rennes. A FREE event to collect information, useful tips and gifts at the Cité Internationale!

This event is only open to international students and PhD students who arrived in Rennes in the second semester.

The evening’s programme (to be confirmed)

18H: Opening of the Cité Internationale > Greeting of the attendees

Welcome meeting & practical information with the CMI Rennes > Presentation of the ESN Rennes association > Presentation of CMI partners > Welcome Pack > Animation / quiz

7.30 pm: Welcome cocktail in the Cité Internationale Lobby: CMI Rennes offers all attendees a welcome cocktail. An opportunity to get to know each other over a drink in a friendly atmosphere!

7.30 pm to 8.30 pm: Reservation for shows and day trips in the Cultural Agenda, sale of ESN cards

21H00: Welcome Party by ESN Rennes (to be confirmed)- The end of year festivities are over, and the second semester begins with the arrival of new international students! Come and celebrate the new year, the end of exams, and meet new people. Party organised by the ESN Rennes association

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

CMI Rennes étudiants internationaux