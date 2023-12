Holiday Season Party CMI Rennes Rennes, 19 décembre 2023, Rennes.

Holiday Season Party Mardi 19 décembre, 18h30 CMI Rennes Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Décembre signe la fin du semestre mais également la saison des fêtes de fin d’année ! Pour contrer le froid, l’ennui, ou la solitude, venez célébrer les fêtes de fin d’années avec d’autres étudiants, doctorants et chercheurs internationaux au CMI Rennes !

Le hall d’accueil de la Cité internationale s’est paré de ses plus belles décorations pour vous accueillir.

Au programme de la soirée :

Animations et jeux

Concours de la plus belle maison de pain d’épice

Décoration du sapin avec vos vœux pour la nouvelle année

Karaoké

Snacks et friandises

Infos pratiques :

Places limitées

Inscription en ligne gratuite

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Get ready to celebrate the most wonderful time of the year with (new) friends.

The team has planned an unforgettable evening filled with:

Activities and games

Contest for the most beautiful gingerbread house

Decoration of the pinetree with your new-year wishes

Karaoke

Snacks and sweets

Practical info:

Limited capacity

Free online registration

Reserved for international students, PhD students and researchers from CMI Rennes member institutions

