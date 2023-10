Webinaire Éco Développement Durable | L’actualité de la réparation en Pays de la Loire : focus sur la filière textile & chaussures CMA Pays de la Loire Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

L’actualité autour de l’économie circulaire ne cesse d’évoluer, avec notamment, l’apparition des fonds de la réparation : prenons le temps de faire le point ensemble sur ce sujet ainsi que sur les initiatives en lien avec la réduction et/ou la réutilisation des déchets en Pays de la Loire. PROGRAMME DU WEBINAIRE ÉCO Refashion : l’éco-organisme de la filière textile d’habillement, linge de maison et chaussures,

Les initiatives en Pays de la Loire,

Le réseau Répar’acteurs Webinaire animé par :

Bénédicte LIDON | Christophe TERRIEN |Claude BEAUTRAIS

Conseillers ÉconomiqueDéveloppement Durable – CMA Pays de la Loire

Florence KROWICKI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T14:45:00+02:00

