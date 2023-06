Vente en douane le mardi 13 juin 2023 CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Vente en douane le mardi 13 juin 2023 CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris, 13 juin 2023, Paris. Vente en douane le mardi 13 juin 2023 Mardi 13 juin, 10h00 CMA MORLOT ET DONIKIAN Cette vente se déroulera à la fois en ligne à partir du site de Drouotlive ainsi que sur réservation dans les locaux du commissaire-priseur (CMA Morlot & Donikian) à Paris. Près de deux cents lots sont proposés dans les domaines aussi divers que : L’électronique (Applewatch, AirPods, casque Audio, appareil photo numérique Sony Alpha7…)

La parfumerie (Chanel, Tom Ford, Dior, Calvin Klein, Versace…)

La maroquinerie (ceintures, sacs et chaussures des marques Nike, Hermès, YSL, Louis Vuitton, Coach, Marc Jacobs…), à noter que les trois paires de basket Nike devraient susciter un certain intérêt.

Les vêtements (Balmain, Barbour, Sonia Rykiel, Loewe, Dolce Gabanna, Prada, Boggi Milano, Kenzo, Hugo Boss). Parmi les pièces remarquables, une oeuvre du peintre new-yorkais Nathan wasserbergerr et une bouteille de cognac 40% « Richard Hennessy » dans son coffret laqué et bouteille en cristal de Baccarat numéroté seront également mises aux enchères. Les lots seront visibles la veille de la vente sur rendez-vous, le lundi 12 juin 2023 partir de 10 heures. Le lien pour accéder aux informations sur le site de Drouot : https://drouot.com/fr/v/140837-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy Album photos des lots de la vente : https://www.flickr.com/photos/douanefrance/albums/72177720308747419/ CMA MORLOT ET DONIKIAN 5 rue du Louvre – 75001 PARIS Paris 75001 Paris Île-de-France

Mardi 13 juin, 10h00

