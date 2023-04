Vente aux enchères des douanes de Roissy CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Vente aux enchères des douanes de Roissy CMA MORLOT ET DONIKIAN, 18 avril 2023, Paris. Vente aux enchères des douanes de Roissy Mardi 18 avril, 10h00 CMA MORLOT ET DONIKIAN Sur inscription Vente aux enchères de produits de luxe provenant de saisies de la douane de Roissy La vente se déroulera à la fois en ligne à partir du site du Moniteur ainsi que sur réservation dans les locaux du commissaire-priseur (CMA Morlot & Donikian) à Paris.

Inscrivez-vous avant le 18 avril pour participer à la vente aux enchères. Marchandises présentées Trotinettes et Gyropodes

Consoles de Jeux et Appareils photos Informatique

Téléphonie et Tablettes

Cartouches d’encre

Coupons de tissus et vêtements Bazin et Wax

Cosmétiques, mèches de cheveux et accessoires coiffure

Vins, Alcools et Spiritueux Les lots seront visibles la veille de la vente dans les entrepots des douanes situés Route du Midi – Zone Cargo 6 (Tremblay en France) – Bât. 3416 – Module 600 – 95701 ROISSY CDG

Uniquement sur rendez-vous, le lundi 17 avril 2023 à partir de 10 heures. Informations pratiques Date et horaire : mardi 18 avril 2023 à 10h

: mardi 18 avril 2023 à 10h Adresse de la vente en salle : 5 rue du Louvres 75001 Paris

: 5 rue du Louvres 75001 Paris Lien d’inscription : https://auth.moniteurlive.com/registration/11577?redirUrl=%2Fv%2F11577-vente-des-saisies-des-douanes-de-roissy

: https://auth.moniteurlive.com/registration/11577?redirUrl=%2Fv%2F11577-vente-des-saisies-des-douanes-de-roissy Lien de la vente en ligne : https://www.moniteurlive.com/ventes/11577

Catalogue de la vente : https://cdn.drouot.com/m/catalogue?path=214/11577/Vente18-04-23.pdf CMA MORLOT ET DONIKIAN 5 rue du Louvre – 75001 PARIS Paris 75001 Paris Île-de-France

