Vente en douane de produits de luxe de la recette interrégionale de Roissy CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Vente en douane de produits de luxe de la recette interrégionale de Roissy CMA MORLOT ET DONIKIAN, 1 mars 2023, Paris. Vente en douane de produits de luxe de la recette interrégionale de Roissy Mercredi 1 mars, 10h00 CMA MORLOT ET DONIKIAN

Sur inscription

Participez à la vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées de marchandises de luxe provenant de saisies, d’abandons ou de dépôts assistée. CMA MORLOT ET DONIKIAN 5 rue du Louvre – 75001 PARIS Paris 75001 Paris Île-de-France [{“link”: “https://drouot.com/v/136915-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe”}, {“link”: “https://auth.drouot.com/registration/136915?redirUrl=%2Fv%2F136915-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe”}, {“link”: “mailto:secretariat@cma-donikian.com”}] Vente en douane de marchandises de luxe provenant de saisies Participez à la vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées de marchandises provenant de saisies, d’abandons ou de dépôts assistée par le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés. Les marchandises présentées Numismatie – Objets d’art – Hight-tech : pièces de monnaie argent pur, peintures, murano, appel

: pièces de monnaie argent pur, peintures, murano, appel Prêt à porter – Souliers – Maroquinerie : Kenzo, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Burberry, Maje, Saint Laurent , Michael Kors, Marc Jacobs…

: Kenzo, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Burberry, Maje, Saint Laurent , Michael Kors, Marc Jacobs… Parfums – Cosmétiques – Maquillages : La Prairie, La Mer, Hermes, Chanel, Dior, Givenchy, Dolce&Gabbana, Gucci…

: La Prairie, La Mer, Hermes, Chanel, Dior, Givenchy, Dolce&Gabbana, Gucci… Accessoires – Bijoux – Montres : Longines, Michael Kors, Armani, Swarovski, Louis Vuitton… Le mercredi 1er mars 2023 à 10h La vente en ligne se déroulera sur drouotdigital.com et en présentiel en salle sur réservation au 5 rue du Louvre 75001 Paris – 3ème étage.

Des visites sont possibles le mardi 28 février de 10h à 13h sur rendez-vous par téléphone au 01 55 25 68 68. Informations pratiques Date et horaire : mercredi 1er mars à 10h00

: mercredi 1er mars à 10h00 Lieu : 5 rue du Louvre 75001 Paris, France

: 5 rue du Louvre 75001 Paris, France Inscription : https://auth.drouot.com/registration/136915?redirUrl=%2Fv%2F136915-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe

: https://auth.drouot.com/registration/136915?redirUrl=%2Fv%2F136915-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe Pour plus d’information : https://drouot.com/v/136915-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe

: https://drouot.com/v/136915-vente-aux-encheres-des-douanes-de-roissy-luxe Contact : 01 55 25 68 68 / secretariat@cma-donikian.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T10:00:00+01:00

2023-03-01T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu CMA MORLOT ET DONIKIAN Adresse 5 rue du Louvre - 75001 PARIS Ville Paris lieuville CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Departement Paris

CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vente en douane de produits de luxe de la recette interrégionale de Roissy CMA MORLOT ET DONIKIAN 2023-03-01 was last modified: by Vente en douane de produits de luxe de la recette interrégionale de Roissy CMA MORLOT ET DONIKIAN CMA MORLOT ET DONIKIAN 1 mars 2023 CMA MORLOT ET DONIKIAN Paris Paris

Paris Paris