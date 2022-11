« JE L AIME moi non plus » CMA des Lices Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

« JE L AIME moi non plus » CMA des Lices, 26 novembre 2022, Marseille. « JE L AIME moi non plus » Samedi 26 novembre, 20h00 CMA des Lices

12€

♫♫♫ CMA des Lices 12, rue des Lices 13007 Marseille 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur « JE L AIME moi non plus » est un spectacle musical autour de l’univers amoureux et poétique de Serge Gainsbourg. 3 couples sont mis en scène et interprétés par 6 chanteurs-musiciens. Les chansons, harmonisées et réarrangées, se succèdent… Entre indifférence, sensibilité, compassion teintées de boums et de bangs, nous découvrons que l’on peut aimer et se déchirer le temps d’1 heure 10 de chansons. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:00:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu CMA des Lices Adresse 12, rue des Lices 13007 Marseille 7e Arrondissement Ville Marseille lieuville CMA des Lices Marseille Departement Bouches-du-Rhône

CMA des Lices Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

« JE L AIME moi non plus » CMA des Lices 2022-11-26 was last modified: by « JE L AIME moi non plus » CMA des Lices CMA des Lices 26 novembre 2022 CMA des Lices Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône