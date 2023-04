Stage Créatif des Vacances Scolaires C’Ma Créa, 24 avril 2023, Auzeville-Tolosane.

Les Ateliers Créatifs des Vacances

Atelier de loisirs créatifs

L’association C’Ma Créa est heureuse d’ouvrir ses portes aux élèves de primaire et de collège durant les vacances scolaires d’Avril !

Durant ce stage créatif, ils pourront découvrir différentes techniques créatives sur le thème de la nature.

Les enfants et adolescents seront accueillis de 14h à 17h30.

Durant les ateliers une pause sucrée sera offerte et si la météo le permet, ils pourront profiter du jardin et des aménagements extérieurs des locaux de l’association.

Vous n’avez plus qu’à déposer votre enfant le matériel créatif, l’accompagnement et le gouter sont fournis !

Au programme :

* lundi 24 avril : Abris à Insectes

* mardi 25 avril : Land Art

* mercredi 26 avril : Attrape Rêve en Macramé

* jeudi 27 avril : Paysage en Aquarelle

* vendredi 28 avril : Créons un livre

Les ateliers se déroulent dès 4 inscriptions et peuvent accueillir jusqu’à 10 participants.

Inscription au préalable obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/c-ma-crea/evenements/stage-creatif-vacances-mars-23

Tarif pour 1 demi-journée : 25€

Tarif pour la semaine : 125€

Pour plus de renseignements 06.81.89.88.07 ou courrier@cmacrea.org

A très bientôt,

Association C’Ma Créa

Développer et Partager la Créativité

@CMaCréa