YANINAS STUDIO BIJOUX ET MARIAGE Samedi 25 novembre, 10h00, 14h00 CMA BAYONNE ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION

Présentation de mon atelier

Dans mon atelier situé à Hendaye, je conçois et fabrique à la main et en petite série des bijoux et des accessoires de mariage comme des pinces à cheveux, boucles d’oreilles ou cintres pour tenues de cérémonie.

Des créations fièrement conçues et fabriquée en France. Je comprends l’importance d’une production éthique et durable et l’importance de garder vive la tradition faite à la main.

Je vous presenterai mes outils, techniques et étapes de creation.

Visites sous réversation (places limitées)

Horaires des visites de 10h à12h et de 14h à 15h.

La réservation doit être faite via le lien ci-contre (weezevent) ou yaninas.fr

YANINAS