Atelier coaching futurs apprentis dans les métiers d’art CMA Auvergne-Rhône-Alpes, 29 mars 2023, Lyon.

Atelier coaching futurs apprentis dans les métiers d’art Mercredi 29 mars, 14h00 CMA Auvergne-Rhône-Alpes

Un atelier dédié aux 16-29 ans ayant un projet d’apprentissage dans les métiers d’art ou aux personnes en reconversion professionnelle

Au programme :

– Echanger avec un.e artisan.e d’art qui témoignera de son parcours et de son métier ;

– Découvrir les métiers d’arts et rares ;

– Connaître les diplômes, les modes de formation et les organismes de formations ;

– Comprendre le fonctionnement du contrat d’apprentissage.

– faire le point sur le projet de formation et sa candidature

-bénéficier de conseils sur la recherche d’entreprise.

Pour s’ inscrire et/ou avoir plus d’informations : CAD de la CMA Lyon Rhône : cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr ou 04 72 43 51 95

CMA Auvergne-Rhône-Alpes 10, rue Paul Montrochet – 69002 LYON Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cma-lyonrhone.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0472435195 »}, {« type »: « email », « value »: « cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr »}] [{« link »: « mailto:cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00

apprentissage orientation

CMA Auvergne-Rhône-Alpes / A. Riou