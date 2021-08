Petit-Lancy Théâtre le Galpon Petit-Lancy Clytemnestre de Catherine Mavrikakis Théâtre le Galpon Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

Clytemnestre de Catherine Mavrikakis Théâtre le Galpon, 14 septembre 2021, Petit-Lancy. Clytemnestre de Catherine Mavrikakis

du mardi 14 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre le Galpon

Clytemnestre ou la Chute des masques Au centre de la mémoire, le crime. Au centre d’un univers masculin, Clytemnestre. Sœur jumelle de la passion, charmeuse à la nature virile, meurtrière courtoise à la mâle énergie. Appelée « hors d’œuvre » par les poètes, elle est celle qui dit désormais : je suis en état de tout juger, Juger mon crime d’un cœur froid et d’un œil lucide. L’histoire de cette femme est bien connue, reine de Mycènes, épouse du roi Agamemnon et mère d’Iphigénie, Chrysothémis, Électre et Oreste. Clytemnestre fait partie de ces femmes d’exception dont la mythologie raconte l’histoire. Elle est un personnage ambigu se tenant à la frontière des revendications féminines et masculines. Elle possède une force dont peu de femmes mythiques peuvent se targuer. Elle est à la fois une reine toute puissante, une épouse dévouée, une amante, une mère, mais aussi une meurtrière.

ChF 25 CHF 22 CHF 15 CHF10

Clytemnestre ou la Chute des masques Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T20:00:00 2021-09-14T21:00:00;2021-09-15T20:00:00 2021-09-15T21:00:00;2021-09-16T20:00:00 2021-09-16T21:00:00;2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Petit-Lancy Autres Lieu Théâtre le Galpon Adresse Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Ville Petit-Lancy lieuville Théâtre le Galpon Petit-Lancy