Clymax Festival 2022 Bordeaux, 9 septembre 2022, Bordeaux.

Clymax Festival 2022 Bordeaux

2022-09-09 10:00:00 – 2022-09-11 00:00:00

Bordeaux 33100

L’EDITION 2022 !

CLIMAX ODYSSEE propose un voyage mouvementé à travers la problématique de l’eau. Par son absence ou par son trop-plein, l’eau est au cœur de la plupart des catastrophes naturelles, entraînant dans son sillage, pénuries, famines, inégalités, érosion massive de la biodiversité, conflits, migrations…

S’achemine-t-on vers une guerre de l’or bleu?

Saurons-nous reconnaître l’eau, les fleuves, les rivières, les océans, les glaciers dans leurs interactions complexes comme un bien commun de l’humanité et plus largement du vivant ?

CLIMAX ODYSSEE promet un temps de réflexions stimulantes, de célébration avec ses conférences pour éveiller les consciences et donner l’envie d’agir, de programmation musicale éclectique pour drainer un large public, d’un village d’ONG pour rencontrer les activistes et ses performances artistiques et sportives pour émerveiller les festivaliers.

Bordeaux

dernière mise à jour : 2022-05-23 par