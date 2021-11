Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Clutchorama Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Clutchorama Médiathèque José Cabanis, 3 décembre 2021, Toulouse. Clutchorama

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 3 décembre à 19:00

Vendredi 3 décembre à 19h Clutchorama On y est, pour de vrai : c’est le retour des soirées Clutcho’ ! Pour fêter ça, Jim’s Prophecy quittera son disquaire-bus stationné sur le parvis de la Médiathèque José-Cabanis pour un mix « tous styles » en compagnie de Brock Landers. L’occasion également de profiter de la grande exposition du moment, consacrée à l’album BD Le Cri du Peuple, du grand Jacques Tardi ! C’est également le retour de notre traditionnel marché de créateurs et d’artistes de décembre. Textiles, bijoux, sérigraphies, décoration, oeuvres d’art ou édition seront au rendez-vous avec une sélection d’une quarantaine de créateurs. De quoi anticiper les fêtes de fin d’année en soutenant la création et la scène artistique locale ! En ouverture de la soirée, devenez le Dj ! Grâce aux Toulousains de Zik’Up, le public pourra s’inviter dans une playlist collaborative géante – et décider des morceaux joués ! Participation et interaction toujours avec l’atelier Mash-Up dans le cadre du festival la Cinémathèque Junior en Fête. La Cinémathèque de Toulouse nous initie à la création de mini-films à partir d’images préexistantes ! Vendredi 3 décembre à 19h Clutchorama On y est, pour de vrai : c’est le retour des soirées Clutcho’ ! Pour fêter ça, Jim’s Prophecy quittera son disquaire-bus stationné sur le parvis de la Médiathèque Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse