Bagnères-de-Bigorre 65200 Bagnères-de-Bigorre Ateliers performatifs en plein air avec les habitants en partenariat avec la

Médiathèque Simone Veil de Bagnères-de-Bigorre.

En s’appuyant sur une sélection de textes de la littérature amoureuse, venez susurrer, raconter, murmurer la rencontre.

Avec les artistes Corinne Mathou et Anne Roy.

Rdv à la statue de la Bacchante ivre, Vallon du Salut.

Libre et ouvert à tous. Prévoir tenues confortables. Une résidence artistique itinérante dans les Hautes-Pyrénées autour de la rencontre.

Conçue et imaginée par Corinne Mathou dans le cadre du Festival de Gavarnie 2022. https://www.facebook.com/events/234818944371030/ Une résidence artistique itinérante dans les Hautes-Pyrénées autour de la rencontre.

