Bagnères-de-Bigorre

Cluster Paradise Et si la rencontre était possible ? Bagnères-de-Bigorre, 12 juin 2021-12 juin 2021, Bagnères-de-Bigorre. Cluster Paradise Et si la rencontre était possible ? 2021-06-12 – 2021-06-12 espace Nimba BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Ateliers performatifs avec les habitants.

Viens avec un extrait de roman, un poème, une lettre, un récit, ou ton test Marie Claire de l’été !

Avec les artistes Corinne Mathou et Anne Roy.

Espace Nimba. Libre et ouvert à tous. Prévoir tenues confortables. Une résidence artistique itinérante dans les Hautes-Pyrénées autour de la rencontre.

Conçue et imaginée par Corinne Mathou dans le cadre du Festival de Gavarnie 2022. Une résidence artistique itinérante dans les Hautes-Pyrénées autour de la rencontre.

