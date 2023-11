Un Diner d’Adieu LES ALLOS THEATRE, 15 mars 2024, CLUSES.

Un Diner d’Adieu LES ALLOS THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:00 (2024-01-05 au ). Tarif : 41.0 à 41.0 euros.

La MAIRIE DE SERRIS (L/R/2021/004583/ 2022/013808 ) présente: ce spectacle. Ils organiseront des dîners d’adieu, mélange d’hommage et de délivrance, pour ces amis qui vont disparaître de leur vie. Leur première victime : Antoine Royer. Mais, entre un Pierre un peu lâche et velléitaire, une Clotilde imprévisible et cet ami pour le moins curieux, rien ne se passe comme prévu…Metteur en scène: Eric LAUGERIASDistributeur: LES GRANDS THEATRESNuméro de téléphone accès PMR: 01.60.43.61.24 – 07.85.81.50.62La gare RER se trouve sur la commune de Serris, à deux pas du Centre Commercial Val d’Europe. Accès : Place d’Ariane 77700 Serris Station accessible aux personnes à mobilité réduite. Interconnexions : RER A Zone 5 Direction Boissy-Saint-Léger / Marne-la-Vallée Chessy Cartman, Laetitia Milot, Jean-Baptiste Shelmerdine

LES ALLOS THEATRE CLUSES 14, Place des Allobroges Haute-Savoie

