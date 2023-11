Frank Sinatra The Voice- Standards de Jazz, Swing LES ALLOS THEATRE, 26 novembre 2023, CLUSES.

Frank Sinatra The Voice- Standards de Jazz, Swing LES ALLOS THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

La Note Bleue présente Ouverture des portes à 16H Fort du succès de ses représentations au printemps dernier, La Note Bleue revient avec un spectacle 100 % swing ! Night & Day, my way, New York New York, somethin’ stupid, I’ve got you under my skin, more, fly me to the moon, come fly with me, strangers in the night, … et bien d’autres encore ! 30 chanteurs accompagnés par un quartet de musiciens jazz reconnus, interprètent de façon originale et inédite les standards de jazz du plus grand crooner de tous les temps ! Une invitation à voyager au temps du swing, un vibrant hommage au chanteur américain à la renommée internationale, toutes générations confondues. Direction artistique & vocale : Valérie Micheli | Direction musicale, piano : Pascal Perrier Contrebasse : Lilian Palomas | Batterie : Yves Pernet | Saxophone : Michaël Cheret Tous publics | Durée : 2h. Parking à proximité. Accès PMR.

LES ALLOS THEATRE CLUSES 14, Place des Allobroges Haute-Savoie

20.0

EUR20.0.

