Session de recrutement Synergie pour les sociétés PRECIALP et ALPEN TECH Cluses Session de recrutement Synergie pour les sociétés PRECIALP et ALPEN TECH Cluses, 22 décembre 2023, . Session de recrutement Synergie pour les sociétés PRECIALP et ALPEN TECH Vendredi 22 décembre, 09h00 Cluses Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00 Session de recrutement Synergie pour les sociétés PRECIALP et Alpen Tech.

La réunion commencera à 9H, merci de vous présenter avec votre CV à jour. Au programme: Présentation de Synergie et du client final,

Présentations des postes à pourvoir,

Entretiens Individuels. Postes:

• Opérateur régleurs CN H/F

• Opérateurs régleurs sur machines traditionnelles dites à cames H/F

• Régleurs sur machines traditionnelles et CN H/F Horaires: postes en 2×8 : équipe matin 4h15 – 12h15.

équipe après-midi 12h15 – 20h15 (du lundi au jeudi),

le vendredi 12h15 – 18h15. Possibilité de postes de nuit et en weekend. Cluses 74300 Cluses [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/195920 »}] Job dating 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Cluses Adresse 74300 Cluses Lieu Ville Cluses Latitude 46.070637 Longitude 6.566285 latitude longitude 46.070637;6.566285

Cluses https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//