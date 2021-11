KOKOPELI CLURICAUME CAFE, 26 novembre 2021 21:00, Poitiers.

CLURICAUME CAFE.

Vendredi 26 novembre, 21h00

KOKOPELI

Carla Sime on et Julie Trouve offrent une pop colorée, teintée de Folk, de Blues, mais aussi de Trip-hop et de World music. Leurs chansons, toujours créées à quatre mains, oscillent entre fiction et poésie intime, et ne sont pas sans rappeler l’univers de The Do, Alice Phoebe Lou ou encore SoKo.

https://www.facebook.com/Kokopeliband

https://www.instagram.com/kokopelimusic/

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h00

CLURICAUME CAFE 24 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne

