Grand Déballage Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Grand Déballage, 26 mars 2023, Cluny . Grand Déballage EUR De la place du commerce jusqu’à la rue du merle Cluny Saône-et-Loire

2023-03-26 10:00:00 – 2023-03-26 19:00:00 Cluny

Saône-et-Loire . EUR Le Grand Déballage, marque l’arrivée du printemps c’est le moment de ressortir en plein air et de profiter d’une journée animée dans la rue principale de Cluny.

Tous les commerçants et artisans de Cluny sont invités à participer, des artisans locaux et des associations viendront se joindre à cette journée festive. clunycommerces@gmail.com Cluny

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse De la place du commerce jusqu'à la rue du merle Cluny Saône-et-Loire Ville Cluny Departement Saône-et-Loire Tarif EUR Lieu Ville Cluny

Cluny Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny /

Grand Déballage 2023-03-26 was last modified: by Grand Déballage Cluny 26 mars 2023 Cluny De la place du commerce jusqu'à la rue du merle Cluny Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Cluny Saône-et-Loire