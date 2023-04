Visite déambulation des jardins minuscules de Cluny Cluny centre-ville, 3 juin 2023, Cluny.

Création de jardins minuscules sur les fenêtres et les balcons, devant les portes, dans les fontaines et lavoirs, par les habitants avec le soutien du collectif « Petits trésors de Cluny et la ville de Cluny ».

Déambulation commentée dans les rues de la ville.

Cluny centre-ville mairie 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 09 91 10 16 Petits trésors de Cluny et autres jardins minuscules et éphémères – inciter les habitants à s’occuper de leur cadre de vie – décorer et découvrir des petits lieux patrimoniaux Gare routière et parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©isabelle-lardon