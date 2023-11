Saut à l’élastique à Cluis Viaduc de l’Auzon route des valettes 36340 Cluis INDRE Cluis, 17 mars 2024T 12:00, Cluis.

Venez sauter à 52 mètres depuis le viaduc de Cluis (36340).

Mars 17 – Avril 7 et 21 – Mai 4 et 19 – Juin 2 et 16 – Juillet 6, 13, 20 et 27 – Août 3, 10, 17, 24 et 31 – Sept 14 et 29 Oct 12 et 27 Nov 9 17 mars – 9 novembre 2024 1

https://www.helloasso.com/associations/accroduc/boutiques/reserver-votre-saut-saison-2024

Venez sauter à l’élastique à 52 mètres au dessus de la campagne Berrichonne depuis le viaduc de Cluis dans l’Indre (36340) au coeur de la région Centre Val de Loire. Imaginez vous, debout sur le parapet d’un viaduc, les pieds à la limite du vide, prêts à sauter. Si vous êtes à la recherche d’une expérience inoubliable, forte en émotions et qui offre une montée d’adrénaline incomparable, vous êtes au bon endroit. Nous faisons également sauter à l’élastique sur le viaduc de Le Blanc dans l’Ouest de l’Indre. Vous pouvez nous contacter au 07.48.90.38.52 ou par accroduc@gmail.com

Viaduc de l’Auzon route des valettes 36340 Cluis INDRE Route des valettes 36340 Cluis Cluis 36340 Indre