Concours de belote Clugnat, samedi 17 février 2024.

Concours de belote Clugnat Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17

Concours de belote du comité des fêtes, un lot pour chaque participant, avec les premiers lots au choix, et un lot à la première équipe féminine.

Buffet et buvette sur place.

salle du 1000 Club

Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concours de belote Clugnat a été mis à jour le 2024-01-15 par Creuse Confluence Tourisme