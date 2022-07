CluedOLandais, 11 août 2022, .

CluedOLandais



2022-08-11 10:00:00 – 2022-08-11 17:30:00

18 18 EUR Soyez les premiers à participer au Clued’oLandais !

Un Cluedo à la sauce landaise, et en même temps, une manière atypique et ludique de découvrir la vie dans les Landes à la fin du 19ème siècle.

Nous sommes en 1889, dans un airial de la Haute Lande, au cœur de l’immense forêt de pins. Le corps du célèbre Professeur Dupont, ethnologue de renom, vient d’être découvert.

Les seules personnes présentes sur les lieux vont donc devoir enquêter et résoudre l’affaire rapidement, car l’assassin est forcément l’une d’entre elles.

Chaque personnage, chaque arme, chaque lieu possède ses propres caractéristiques et illustre aussi un pan d’histoire et de vie de la région.

Activité accessible à partir de 12 ans. Groupe de 3 joueurs (minimum) et jusqu’à 10 personnes.

A l’issue du jeu un goûter sera proposé.

